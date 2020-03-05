Нарисовать "пластилиновый" логотип и кнопки для приложения

Дизайн мобильных приложенийЗавершен13 заявок366 просмотров
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Нужно сделать в 2D логотип (как на примере - сам пример 3D, мне нужен такой же, только плоский), 10 кнопок для приложения, фон.

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4 года назад
Lbogolubov
48 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Nasty_a_
Мазур 
30 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
4 года назад
$23
2 дня
Ok
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