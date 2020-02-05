Дизайн мобильного приложения для Android: 5 экранов

$200
Дизайн мобильных приложенийЗакрыт16 заявок253 просмотра
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Нужно разработать дизайн мобильного приложения для Android. 

Количество экранов: 5

Техническое задание во вложении. 

AndroidДизайн мобильного приложения
4 года назад
Novik22
35 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 месяца назад