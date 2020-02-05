Разработать дизайн для существующего приложения

Дизайн мобильных приложенийЗакрыт39 заявок1177 просмотров
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Здравствуйте

У меня имеется приложение в Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.irregularverbs.app

Нужно придумать к нему дизайн, чтобы сделать все экраны более привлекательными. Дополнительно нужен будет новый значок приложения. Скришноты в маркете не все, поэтому лучше загрузить приложение и ознакомиться вживую. Жду от вас цену и сроки

4 года назад
guest_15812786985033
4 года в сервисе
Был
4 года назад