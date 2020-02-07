Необходимо поменять фон и цвет на макетах

Нужно разработать дизайн интерфейса мобильного приложения (Ios и Android). Сфера приложения - обучение английскому языку. Для начала нужно разработать 6 основных экранов. Обязательные требования: - Знание Figma - Наличие в портфолио минимум 3 крутых кейсов дизайна мобильных приложений (Behance или другие) - Знание ...
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Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Необходимо просто заменить фон и цвет на 10 экранах мобильного приложения. Очень срочно. Исходники в фигме.
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