Необходимо поменять фон и цвет на макетах

$5
Дизайн мобильных приложенийЗакрыт20 заявок319 просмотров
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Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Необходимо просто заменить фон и цвет на 10 экранах мобильного приложения. Очень срочно. Исходники в фигме.

4 года назад
a-luxkz
Иван 
37 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
774 отзыва(-6)