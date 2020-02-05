Разработка дизайна мобильного приложения (12-15 экранов) - срочно!

$40
Дизайн мобильных приложенийЗакрыт8 заявок471 просмотр
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Разработка дизайна мобильного приложения (12-15 экранов) - срочно!

Имеется ТЗ - покажу исполнителю

Бюджет 40$ Оплата строго по готовности продукта, БЕЗ авансов

Исходники дизайна - передадите только после полного получения оплаты

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4 года назад
WebSockratStudio
Андрей 
31 годРоссия
4 года в сервисе
Был
3 года назад
26 отзывов(-5)