Дизайн мобильного приложения

Здравствуйте У меня имеется приложение в Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.irregularverbs.app Нужно придумать к нему дизайн, чтобы сделать все экраны более привлекательными. Дополнительно нужен будет новый значок приложения. Скришноты в маркете не все, поэтому лучше загрузить приложение и ознакомиться ...