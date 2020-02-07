Дизайн мобильного приложения

Дизайн мобильных приложенийЗакрыт29 заявок485 просмотров
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Нужно разработать  дизайн интерфейса мобильного приложения (Ios и Android). 

Сфера приложения  - обучение английскому языку.

Для начала нужно разработать 6 основных экранов. 

Обязательные требования:

- Знание Figma 

- Наличие в портфолио минимум 3 крутых кейсов дизайна мобильных приложений (Behance или другие)

- Знание основ типографики, цветоведения, композиции, инфографики;

- Отличное понимание принципов юзербилити  мобильных приложений

- Понимание отличий разработки дизайна под Ios и Android. 

С нетерпением ждем ваше портфолио 

Дизайн мобильного приложения
4 года назад
WebService
Украина
18 лет в сервисе
Был
4 года назад