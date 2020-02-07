Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Необходимо просто заменить фон и цвет на 10 экранах мобильного приложения. Очень срочно. Исходники в фигме.
Дизайн для нескольких элементов в мобильном приложении
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать дизайн для нескольких значков/скриншотов/картинок (под моб. приложение в Google Play).
Нужен только дизайн. Никакого копирайтинга.
1) Один значок в высоком разрешении (Надпись и картинка)
512 x 512
32-разрядный PNG
Примеры: http://prntscr.com/r50njm
2) Скриншоты - 12 штук (из них 6 для Телефона и 6 для Планшетного ПК)
JPEG или 24-разрядный PNG (без альфа-канала).
Минимальная длина стороны: 320 пикс. Максимальная длина стороны: 3840 пикс.
Примеры: http://prntscr.com/r50pmr
3) 3-4 картинки для описания
1024 x 500 (Ш x В)
JPG или 24-битный PNG (без альфа-канала)
Примеры: http://prntscr.com/r50q9a
________________________________
В отклике прошу написать:
1) Ваш опыт создания дизайна для мобильных приложений;
2) Срок выполнения;
3) Делали ли ранее дизайн для тематики: займы и кредиты.
________________________________
- Похожие заказы
- $5Дизайн мобильных приложений20 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно разработать дизайн интерфейса мобильного приложения (Ios и Android). Сфера приложения - обучение английскому языку. Для начала нужно разработать 6 основных экранов. Обязательные требования: - Знание Figma - Наличие в портфолио минимум 3 крутых кейсов дизайна мобильных приложений (Behance или другие) - Знание ...Дизайн мобильных приложений29 заявокЗакрыт4 года назад
- $55
Дизайн мобильного приложения, 15 экранов, работу нужно выполнить сегодня к ночи Первые результаты в течении 2-3 часов, оплата по факту готовности, исходники передаёте строго после оплаты Бюджет 55$, оставляйте ваш скайп Ант..б.ot: 11451Дизайн мобильных приложений4 заявкиЗакрыт4 года назад
- $40
Разработка дизайна мобильного приложения (12-15 экранов) - срочно! Имеется ТЗ - покажу исполнителю Бюджет 40$ Оплата строго по готовности продукта, БЕЗ авансов Исходники дизайна - передадите только после полного получения оплаты Оставляйте ваш скайп для связиДизайн мобильных приложений8 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется доработать уже готовый дизайн. [b]Adobe.XD[/b] Без новых страниц Без добавления чего либо нового на страницы Без изменения месторасположения -- Изменение элементов Создание общей картины отступов Создание общего сета иконок Доработка логотипа Создание иконки на рабочий стол и в магазин Возможно создание Help слайдов и ...Дизайн мобильных приложений1 исполнительЗавершен4 года назад
Нужно реализовать продвижение мобильного приложенияДизайн мобильных приложений1 заявкаЗакрыт4 года назад
Доработка Мобильного Приложения Задание тут https://docs.google.com/document/d/1oKI9U4pU023pk8CYi9g6sJUA6op4E0LGB4qQeHPig1A/edit?usp=sharingДизайн мобильных приложений1 заявкаЗакрыт4 года назад
Разыскивается специалист по созданию качественных и конвертящих креативов под мобильные инсталлы. Задача: создать 5 -15 аннимированых креативов для рекламы в Гугл Адворд по тематике займы, кредиты и финансовые продукты. Посыл, текст и графику для создания креативов ...Дизайн мобильных приложений3 заявкиЗакрыт4 года назад
Здравствуйте У меня имеется приложение в Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.irregularverbs.app Нужно придумать к нему дизайн, чтобы сделать все экраны более привлекательными. Дополнительно нужен будет новый значок приложения. Скришноты в маркете не все, поэтому лучше загрузить приложение и ознакомиться ...Дизайн мобильных приложений39 заявокЗакрыт4 года назад
- $200
Нужно разработать дизайн мобильного приложения для Android. Количество экранов: 5 Техническое задание во вложении.Дизайн мобильных приложений16 заявокЗакрыт4 года назад