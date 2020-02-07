Дизайн для нескольких элементов в мобильном приложении

Нужно сделать дизайн для нескольких значков/скриншотов/картинок (под моб. приложение в Google Play).

Нужен только дизайн. Никакого копирайтинга.

1) Один значок в высоком разрешении (Надпись и картинка)

512 x 512

32-разрядный PNG

Примеры: http://prntscr.com/r50njm

2) Скриншоты - 12 штук (из них 6 для Телефона и 6 для Планшетного ПК)

JPEG или 24-разрядный PNG (без альфа-канала).

Минимальная длина стороны: 320 пикс. Максимальная длина стороны: 3840 пикс.

Примеры: http://prntscr.com/r50pmr

3) 3-4 картинки для описания

1024 x 500 (Ш x В)

JPG или 24-битный PNG (без альфа-канала)

Примеры: http://prntscr.com/r50q9a

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В отклике прошу написать:

1) Ваш опыт создания дизайна для мобильных приложений;

2) Срок выполнения;

3) Делали ли ранее дизайн для тематики: займы и кредиты.

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