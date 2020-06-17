Нужен портал ддя орг-ции ,можно готовый проект
Автоматическое расшаривание кабинетов Facebook
Есть приложение в Facebook Developers и в него нужно каждый раз заходить и добавлять новые ID кабинетов FB.
Нужно реализовать скрипт, который будет автоматически добавлять.
Возможные решение через selenium / webpack.
Можно написать на любом языке (преимущественно на node js).
Заявки фрилансеров
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