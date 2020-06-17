Автоматическое расшаривание кабинетов Facebook

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Закрыт2 заявки633 просмотра

Есть приложение в Facebook Developers и в него нужно каждый раз заходить и добавлять новые ID кабинетов FB.

Нужно реализовать скрипт, который будет автоматически добавлять.

Возможные решение через selenium / webpack.

Можно написать на любом языке (преимущественно на node js).

JavaScriptNode.jsSelenium
5 лет назад
zolterz
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