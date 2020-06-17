Требуется backend разработчик на phyton/django

Приветствую! Проект: https://goo.su/1hPi Требуется сделать аналог 1 в 1, анимацию можно взять отсюда же или с другого сайта. Сам лэндинг не нужно считать в стоимость, интересует только строка поиска, личный кабинет и эквайринг