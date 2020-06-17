ValentynShvets

Здравствуйте, меня зовут Валентин, и тот Python- разработчик, которого вы ищете!
Я больше года занимаюсь разработкой.
Могу сделать все что вы захотите. От простенького бота или парсера до бекенда сайта
Стэк разработки: Python, Django, Django REST Framework, Flask, bs4, Telegram API, PostgreSQL(или другая), а также многое другое
Почему именно я? Все просто:
- я очень быстро выполняю заказ
- я выполняю все Ваши условия заказа, кроме того если увижу недочет, сообщу Вам, и исправлю все, либо помогу сделать все даже лучше
- я всегда на связи
-я отвечу на все вопросы, даже после того как выполню заказ
- я берусь за любые проекты
- в любой ситуации я найду идеальное решения
-приятное общение и приятное впечатление
Если Вам нужно качественно, в установление строки и даже быстрее сделать что-то, тогда я жду Ваших заказов.