ValentynShvets

Разработка чат ботов, парсеров и бекенд Python(Django,Flask)

Здравствуйте, меня зовут Валентин, и тот Python- разработчик, которого вы ищете!

Я больше года занимаюсь разработкой.

Могу сделать все что вы захотите. От простенького бота или парсера до бекенда сайта

Стэк разработки: Python, Django, Django REST Framework, Flask, bs4, Telegram API, PostgreSQL(или другая), а также многое другое

Почему именно я? Все просто:

- я очень быстро выполняю заказ

- я выполняю все Ваши условия заказа, кроме того если увижу недочет, сообщу Вам, и исправлю все, либо помогу сделать все даже лучше

- я всегда на связи

-я отвечу на все вопросы, даже после того как выполню заказ

- я берусь за любые проекты

- в любой ситуации я найду идеальное решения

-приятное общение и приятное впечатление

Если Вам нужно качественно, в установление строки и даже быстрее сделать что-то, тогда я жду Ваших заказов.