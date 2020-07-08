Внести правки на лендинг

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Завершен4 заявки275 просмотров

1. Найти и исправить причину неполного отображения фоновой картинки на сайте

2. Внести правки в работу калькулятора: 

   2.1 убрать отображение стоимости, чтобы она появлялась только в заявке у оператора, а на сайте не отображалась

   2.2 изменить текст кнопки с "Оформить заказ" на "Узнать цену"

5 лет назад
vaitsehovitch
Ольга 
30 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

wolf91
34 года
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
$15
1 день
Заказывали у Алексея внесение правок на лендинг. Сотрудничество очень понравилось! Все выполнил четко и в срок, всегда был на связи с нами. Будем обращаться в будущем обязательно!
Отличный заказчик.

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