Требуется разработчик сайтов со знание Python. Доработка сайта и программирование сверстанной страницы. Подключение оплат. Подключение оплат, тестирование сайта на ошибки. Требуется на длительное сотрудничество. Оплата по проектная
Внести правки на лендинг
1. Найти и исправить причину неполного отображения фоновой картинки на сайте
2. Внести правки в работу калькулятора:
2.1 убрать отображение стоимости, чтобы она появлялась только в заявке у оператора, а на сайте не отображалась
2.2 изменить текст кнопки с "Оформить заказ" на "Узнать цену"
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