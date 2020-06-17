Доработать сайт на Python

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок800 просмотров

Требуется разработчик сайтов со знание Python.

Доработка сайта и программирование сверстанной страницы. Подключение оплат.

Подключение оплат, тестирование сайта на ошибки.

Требуется на длительное сотрудничество.

Оплата по проектная

Python
5 лет назад
guest_15740828693203
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