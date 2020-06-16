Определение по ip города и расчет доставки по городу в карточке товара

Для Afina-Lingerie.ru настроить определение города по ip и в карточку товара вывести инфо по доставке как нарисовано на макете. (файлы от дизайнера есть). Интеграция по доставке настроена со сдек в корзине (идет в корзине расчет стоимости, сроков доставки в зависимости от выбранного города. А также адреса пунктов выдачи).

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Пожалуйста, указывайте, стоимость доставки.