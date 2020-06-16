Определение по ip города и расчет доставки по городу в карточке товара

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок746 просмотров

Для Afina-Lingerie.ru настроить определение города по ip и в карточку товара вывести инфо по доставке как нарисовано на макете.  (файлы от дизайнера есть). Интеграция по доставке настроена со сдек в корзине (идет в корзине расчет стоимости, сроков доставки в зависимости от выбранного города. А также адреса пунктов выдачи).

Joomla! 2.5.28

JoomShopping

Пожалуйста, указывайте, стоимость доставки.

Joomla
5 лет назад
cosmotion
Яна 
42 года
10 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Евгений
 
45 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 отзывов(-1)
5 лет назад