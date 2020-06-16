Доработка проекта на Yii2

Здравствуйте, у нас имеется баг в регистрации (она на php), т.е. после регистрации пользователя если зайти обратно на страницу регистрации и начать кликать скриптом по кнопке «Зарегистрироваться», то начнётся сильная нагрузка на сервер. Я узнал ...