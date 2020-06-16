Доработка проекта на Yii2

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Закрыт4 заявки659 просмотров

Проект на Yii2 + postgresql + git + vuejs (желательно)

Проект реализован на шаблоне advanced, в проекте реализованы подсистемы:

-admin

-crm

-api

Требуется опытный разработчик

Нужно доработать функционал проекта, более подробно при общении 

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GitPostgreSQLYii
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