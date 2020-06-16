Сделать регистрацию с 1 айпи раз в 6 часов

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Закрыт3 заявки692 просмотра

Здравствуйте, у нас имеется баг в регистрации (она на php), т.е. после регистрации пользователя если зайти обратно на страницу регистрации и начать кликать скриптом по кнопке «Зарегистрироваться», то начнётся сильная нагрузка на сервер. Я узнал дополнительно что скрипт кликал на кнопку Зарегистрироваться и после этого обновлял страницу, т.е. кликал кнопку и тут же давал отмену регистрации обновлением страницы, заставляя сервер лагать и так постоянно, поэтому капча не поможет. Но это работает только если пользователь был уже зарегистрирован. У нас в регистрации есть код который отвечает за регистрацию с 1-го айпи раз в день (но мы его частично закомментировали, т.к. он с багом, т.е. не работает раз в день, блокирует навсегда, но нам надо не раз в день, а в 6 часов. ), т.е. тому кто зарегистрирован должен быть закрыт доступ на эту страницу на 6 часов, скорее всего это поможет от этой проблемы. Поэтому прошу сделать чтобы этот файл регистрации правильно блокировал на 6 часов и надо сделать, что если после 6 часов опять с этого пользователя зайти, то 1 раз можно зарегистрировать другого пользователя, но 2-й клик по кнопке "Зарегистрироваться" должна срабатывать блокировка на 6 часов, т.е. после этой блокировки на данную страницу невозможно зайти в течении 6 часов.

PHP
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zakazchik333
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