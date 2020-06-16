Программирование сайта

1. Программирование аналогичнопредоставленному сайту на PHP FRAMEWORK LARAVEL (посадка вёрстки на готовую

админку)Функционалготовой админки (разделы): · Настройки(в том числе готова интеграция с платежными системами) · Разделысайта· Категории· Стадионы· Мероприятия· Заказы· Сотрудники· Промокоды· Корпоративныезаявки· Новости· ШаблоныДругимисловами – админка должна функционироватьтак же, как это делается в предоставленном идентичном сайте

«Дописать» три недостающих раздела: · Контакты· Парковка(необходимо добавить возможность покупки парковки из нового раздела «ПАРКОВКА»

которого не существовало на «сайте-примере») – пример похожего сайта с

действующим фукнционалом покупки парковки предоставим)· Языка- Предложить вариант раздела (будет 2 языка рус + англ, необходимо, чтоб любой

заголовок, любой текст можно было подредактировать вручную из админки, сейчас

же на действующем предоставленном сайте нет этого раздела)

бюджет 15000 руб