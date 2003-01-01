Здравствуйте, нужна оптимизация сайта-интернет магазина цифровых товаров на платформе deer.is для того чтобы поднять его в поиске
Переделать Flash игру на HTML
Есть приложения в ВК и ОК. Вот ссылка на одно из них vk.com/app5054491
Слоты интегрируются со стороннего сервиса. Сейчас они на Flash, но есть HTML-версия, которую нужно будет использовать.
По слотам есть хорошая документация.
Плюс приложение взаимодействует со своей серверной частью по REST API.
Всего приложений 3. Функционал плюс минус одинаковый. Графика разная.
Необходимо переделать их на HTML. Запуск в ВК, ОК, на Андроид и иОС.
Указывайте примерные стоимость и срок разработки первого и последующих.
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