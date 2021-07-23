Написать парсер на Laravel

На Php 7.2 надо написать парсер финансовых отчетов компаний с сайта macrotrends.net.

Надо спарсить информацию по 20 компаниям со следующими тикерами (тикеры нужно добавить в существующую таблицу Companies):

1. V

2. MSFT

3. FB

4. T

5. NEM

6. MMM

7. PFE

8. IVZ

9. AAPL

10. MO

11. UNH

12. DAL

13. AMZN

14. STT

15. JNJ

16. PEP

17. KO

18. PG

19. GILD

20. BA

На примере Visa (тикер V).

Делаем запрос:

https://www.macrotrends.net/stocks/charts/V/visa/income-statement?freq=Q

Собираем данные за все доступные года, для Визы это с 2006 года по 2020 включительно.

Парсим данные из строчек:

1. Revenue

2. Gross profit

3. Operating Expenses

4. Operating Income

5. Net Income

6. EBITDA

7. EPS (basic)

Заносим полученные данные в таблицу с соответствующим названием (таблицы уже созданы, доступ будет выдан исполнителю). Заносим значение в поле Value, id компании, id квартала. В поле Source заносим "https://www.macrotrends.net/stocks/charts/V/visa/income-statement?freq=Q"

Делаем запрос:

https://www.macrotrends.net/stocks/charts/V/visa/balance-sheet?freq=Q

Собираем данные за все доступные года, для Визы это с 2007 года по 2020 включительно.

Парсим данные из строчек:

1. Cash on Hand

2. Total Current Assets

3. Total Assets

4. Total Current Liabilities

5. Total Long Term Liabilities

6. Long Term Debt

Заносим полученные данные в таблицу с соответствующим названием. Заносим значение в поле Value, id компании, id квартала. В поле Source заносим "https://www.macrotrends.net/stocks/charts/V/visa/balance-sheet?freq=Q"

Перед парсингом, надо будет дозаполнить таблицы данными:

1. В таблицу Quarters надо добавить кварталы начиная с 31.03.2000 года.

2. Во все таблицы с экономическими показателями нужно добавить столбец Value (int(11)).

Готовый код должен быть залит в наш github и запущен с нашего сайта.