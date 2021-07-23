Цель скопировать шаблон и подправить Есть сайт казино с одним шаблоном http://casinosoftware.site Есть другой сайт http://domabet2.com/ тут другой шаблон, но скрипт тот же, пути шаблона те же engine/templates/default там css js, картинки ...
Написать парсер на Laravel
На Php 7.2 надо написать парсер финансовых отчетов компаний с сайта macrotrends.net.
Надо спарсить информацию по 20 компаниям со следующими тикерами (тикеры нужно добавить в существующую таблицу Companies):
1. V
2. MSFT
3. FB
4. T
5. NEM
6. MMM
7. PFE
8. IVZ
9. AAPL
10. MO
11. UNH
12. DAL
13. AMZN
14. STT
15. JNJ
16. PEP
17. KO
18. PG
19. GILD
20. BA
На примере Visa (тикер V).
Делаем запрос:
https://www.macrotrends.net/stocks/charts/V/visa/income-statement?freq=Q
Собираем данные за все доступные года, для Визы это с 2006 года по 2020 включительно.
Парсим данные из строчек:
1. Revenue
2. Gross profit
3. Operating Expenses
4. Operating Income
5. Net Income
6. EBITDA
7. EPS (basic)
Заносим полученные данные в таблицу с соответствующим названием (таблицы уже созданы, доступ будет выдан исполнителю). Заносим значение в поле Value, id компании, id квартала. В поле Source заносим "https://www.macrotrends.net/stocks/charts/V/visa/income-statement?freq=Q"
Делаем запрос:
https://www.macrotrends.net/stocks/charts/V/visa/balance-sheet?freq=Q
Собираем данные за все доступные года, для Визы это с 2007 года по 2020 включительно.
Парсим данные из строчек:
1. Cash on Hand
2. Total Current Assets
3. Total Assets
4. Total Current Liabilities
5. Total Long Term Liabilities
6. Long Term Debt
Заносим полученные данные в таблицу с соответствующим названием. Заносим значение в поле Value, id компании, id квартала. В поле Source заносим "https://www.macrotrends.net/stocks/charts/V/visa/balance-sheet?freq=Q"
Перед парсингом, надо будет дозаполнить таблицы данными:
1. В таблицу Quarters надо добавить кварталы начиная с 31.03.2000 года.
2. Во все таблицы с экономическими показателями нужно добавить столбец Value (int(11)).
Готовый код должен быть залит в наш github и запущен с нашего сайта.
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