Добрый день Сайт profimaster.net Нужно увеличить скорость загрузки по https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=https%3A%2F%2Fprofimaster.net%2F Минимум по 60 сделать нужно Постоплата рублями 2000 руб
Скопировать шаблон, доработать шаблон
Цель скопировать шаблон и подправить
Есть сайт казино с одним шаблоном http://casinosoftware.site
Есть другой сайт http://domabet2.com/
тут другой шаблон, но скрипт тот же, пути шаблона те же engine/templates/default там css js, картинки и tpl файлы
Что я на данный момент сделал
Я выкачал шаблон того сайта domabet2.com и залил с заменой поверх шаблона casinosoftware.site
вот что у меня получилось http://demo2.casinosoftware.site
через выкачанный index.html корректно сайт отображается
но нужно что бы через index.php работал, по тому что без index.php родного регистрация/авторизация не работает
после того как заработает авторизация регистрация нужно подправить внутренние страницы, по сути их три
что бы корректно отображались
что бы понять о каких внутренних страницах идёт речь, зарегистрируйтесь на casinosoftware.site
там профиль, страница пополнения баланса нужно что бы по дизайну были как на domabet2.com
так же нужно сделать подкатегории игр как вот этом шаблоне http://vulcangold.site/
amatic, deluxe и т.д что бы были в виде подкатегорий, а основные категории как на domabet2.com
слоты, популярные, джекпоты https://i.imgur.com/HvbguSg.jpg
оплачивать буду поэтапно
ps планирую после того как этот завершу, ещё два шаблона с других сайтов скопировать, по 7000 могу заплатить за каждый, потенциально 21000 можете заработать если все три решите сделать, но пока нужно с этим разобраться
Заявки фрилансеров
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