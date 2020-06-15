Скопировать шаблон, доработать шаблон

Цель скопировать шаблон и подправить

Есть сайт казино с одним шаблоном http://casinosoftware.site

Есть другой сайт http://domabet2.com/

тут другой шаблон, но скрипт тот же, пути шаблона те же engine/templates/default там css js, картинки и tpl файлы

Что я на данный момент сделал

Я выкачал шаблон того сайта domabet2.com и залил с заменой поверх шаблона casinosoftware.site

вот что у меня получилось http://demo2.casinosoftware.site

через выкачанный index.html корректно сайт отображается

но нужно что бы через index.php работал, по тому что без index.php родного регистрация/авторизация не работает

после того как заработает авторизация регистрация нужно подправить внутренние страницы, по сути их три

что бы корректно отображались

что бы понять о каких внутренних страницах идёт речь, зарегистрируйтесь на casinosoftware.site

там профиль, страница пополнения баланса нужно что бы по дизайну были как на domabet2.com

так же нужно сделать подкатегории игр как вот этом шаблоне http://vulcangold.site/

amatic, deluxe и т.д что бы были в виде подкатегорий, а основные категории как на domabet2.com

слоты, популярные, джекпоты https://i.imgur.com/HvbguSg.jpg

оплачивать буду поэтапно

ps планирую после того как этот завершу, ещё два шаблона с других сайтов скопировать, по 7000 могу заплатить за каждый, потенциально 21000 можете заработать если все три решите сделать, но пока нужно с этим разобраться