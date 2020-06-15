(PHP, Fullstack) Доработка EspoCRM под нужды компании

$1500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок610 просмотров

О сути CRM, которую нужно модифицировать:

EspoCRM - СRM с открытым исходным кодом, написанная на PHP (backend) и JS (front-end), сделанная как SPA.

О сути компании:

Компания - агенство, специализирующееся на сдаче в аренду жилых помещений и коммерческой недвижимости. 

Сроки выполнения работы:

Изначально - 2 месяца с начала работ, но это обсуждается дополнительно, в зависимости от сложности исполнения.

Основные задачи:

1. Модификация EspoCRM под нужды компании.

1.1 Подключение CRM к облачным АТС трех операторов: МТС, Билайн, Мегафон посредством API. Также, обязательно подключение API SMS.ru для тех же отделов.

1.2 Подключение к CRM чат-системы с возможностью создания чат-групп. По дефолту никакого чата в EspoCRM не имеется, к сожалению. 

1.3 Модификация имеющихся дефолтных сущностей и логики их использования, в соответствии с устоявшимися бизнес-процессами.

1.4 Настройка и доработка встроенного генератора PDF-файлов, для генерации договоров на основании введенных клиентских данных

2. Перенос существующих данных из Битрикс-24

3. Фронт.

У EspoCRM есть интерфейс, но он немного не подходит. Удобно, что он изначально работает через API. Необходимо его либо:

А) переработать

Б) сделать новый, в зависимости от целесообразности

Заниматься непосредственно дизайном не придётся - у нас есть человек, который рисует представления.

4. Докеризация, развертывание.

Подробнее - в приложенном файле.

JavaScriptPHP
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