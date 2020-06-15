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(PHP, Fullstack) Доработка EspoCRM под нужды компании
О сути CRM, которую нужно модифицировать:
EspoCRM - СRM с открытым исходным кодом, написанная на PHP (backend) и JS (front-end), сделанная как SPA.
О сути компании:
Компания - агенство, специализирующееся на сдаче в аренду жилых помещений и коммерческой недвижимости.
Сроки выполнения работы:
Изначально - 2 месяца с начала работ, но это обсуждается дополнительно, в зависимости от сложности исполнения.
Основные задачи:
1. Модификация EspoCRM под нужды компании.
1.1 Подключение CRM к облачным АТС трех операторов: МТС, Билайн, Мегафон посредством API. Также, обязательно подключение API SMS.ru для тех же отделов.
1.2 Подключение к CRM чат-системы с возможностью создания чат-групп. По дефолту никакого чата в EspoCRM не имеется, к сожалению.
1.3 Модификация имеющихся дефолтных сущностей и логики их использования, в соответствии с устоявшимися бизнес-процессами.
1.4 Настройка и доработка встроенного генератора PDF-файлов, для генерации договоров на основании введенных клиентских данных
2. Перенос существующих данных из Битрикс-24
3. Фронт.
У EspoCRM есть интерфейс, но он немного не подходит. Удобно, что он изначально работает через API. Необходимо его либо:
А) переработать
Б) сделать новый, в зависимости от целесообразности
Заниматься непосредственно дизайном не придётся - у нас есть человек, который рисует представления.
4. Докеризация, развертывание.
Подробнее - в приложенном файле.
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