Доработка сайта

Ищем разработчика для доработки сайта (PHP, CodeIgniter, JavaScript, SOAP, MySQL, Bootstrap). Нужно организовать клиента для SOAP-сервиса (ссылка и описание ниже). "Черновик" клиента на нашем сайте уже есть, но заброшен. Нужно или дописать или сделать с нуля. Обращаться на [email protected]

Сервис: https://distributortest.ebr.org/EBRServices.asmx?WSDL

Описание: https://drive.google.com/file/d/0BzNzJKym8oh0V2VUQ2g5S3duMnQ2emJ3MVA1c1M3Qk16YUM0/view?usp=sharing