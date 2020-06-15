Доработка сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки517 просмотров

Ищем разработчика для доработки сайта (PHP, CodeIgniter, JavaScript, SOAP, MySQL, Bootstrap). Нужно организовать клиента для SOAP-сервиса (ссылка и описание ниже). "Черновик" клиента на нашем сайте уже есть, но заброшен. Нужно или дописать или сделать с нуля. Обращаться на [email protected]

Сервис: https://distributortest.ebr.org/EBRServices.asmx?WSDL

Описание: https://drive.google.com/file/d/0BzNzJKym8oh0V2VUQ2g5S3duMnQ2emJ3MVA1c1M3Qk16YUM0/view?usp=sharing

BootstrapCodeIgniterJavaScriptMySQLPHP
5 лет назад
guest_15922116398519
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Евгения
 
26 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Сергей
 
40 лет
5 лет в сервисе
Был
3 дня назад
1 отзыв
5 лет назад
Константин
 
44 года
17 лет в сервисе
Был
год назад
20 отзывов
5 лет назад