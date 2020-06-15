Добработка проекта Fullstack разработчик

$2000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки514 просмотров

Добрый день,

Доработать функционал проекта в сфере электронной торговли, используется стек LAMP/LEMP.  В проекте используются технологии : PHP, MySQL, Git, Docker, JavaScript (ES6), Composer, npm, AngularJs. 

Доработки проекта по ТЗ.

Требования:

Уверенное знание PHP 7, MySQL, OOP, Composer, Design patterns в целом

Будет плюсом: навыки работы в Linux, Apache/nginx, AngularJs

ApacheDockerGitJavaScriptLinuxMySQLNginxPHP
5 лет назад
mosoha
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