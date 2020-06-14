Парсер сайта автозапчастей

Добрый день.

нужна реализация парсера сайта exist.ru с вкладкой для прокси, в идеале вставит апи ссылку чтобы парсер сам брал прокси с сайта,либо окно куда можно загрузить их руками.

от парсера нужно чтобы он по нашему файлу хл парсил цены и сроки поставки с сайта(файл примерно 50000-150000строк, бренд /номер детали /количество /цена), записывал в отдельный хл файл.мне интересно первые 5 строк на сайте exist.ru по номеру детали и бреду( бывает часто что номер детали пересекается в других брендах) (цена количество срок поставки)

если можно сделать чтобы он реализовывал сразу расчет цены с сайта и в нашем файле отдельными столбцами.