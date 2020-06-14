Здравствуйте, у нас имеется баг в регистрации, т.е. после регистрации пользователя если зайти обратно на страницу регистрации и начать кликать скриптом по кнопке «Зарегистрироваться», то начнётся сильная нагрузка на сервер через любых админских аккаунтов. Т.е. ...
Доработка личного кабинета Вордпресс
Сайту по изучению английского языка требуется доработка личного кабинета.
1. Создать в личном кабинете календарь занятий, чтобы обучаемые видели свой график занятий и расписание уроков.
2. Прикрепить к личному кабинету(к календарю) сервис зум, скайп(либо любой другой), чтобы обучаемые могли сразу подключаться к нужному им уроку, который заранее загружен на сайт и стоит у них в календаре.
3. Прикрутить к сайту оплату занятий онлайн. Чтобы остаток лицевого счета пользователь видел в личном кабинете.
4. Есть видео-инструкция как все это должно действовать. Сайт создан, личный кабинет есть на нем. Необходимо сделать все то, что описано выше.
Платформа вордпресс. Можно все что описано в задании сделать с помощью плагинов. Стоимость пишите пожалуйста сразу
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