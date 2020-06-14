Доработка личного кабинета Вордпресс

  1. Биржа фриланса
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Закрыт4 заявки759 просмотров

Сайту по изучению английского языка требуется доработка личного кабинета.

1. Создать в личном кабинете календарь занятий, чтобы обучаемые видели свой график занятий и расписание уроков.

2. Прикрепить к личному кабинету(к календарю) сервис зум, скайп(либо любой другой), чтобы обучаемые могли сразу подключаться к нужному им уроку, который заранее загружен на сайт и стоит у них в календаре.

3. Прикрутить к сайту оплату занятий онлайн. Чтобы остаток лицевого счета пользователь видел в личном кабинете.

4. Есть видео-инструкция как все это должно действовать. Сайт создан, личный кабинет есть на нем. Необходимо сделать все то, что описано выше.

Платформа вордпресс. Можно все что описано в задании сделать с помощью плагинов. Стоимость пишите пожалуйста сразу

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