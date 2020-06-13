Правки по laravel

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Закрыт3 заявки815 просмотров

Добрый день коллеги!Функционал написан на laravel, все реализовано уже!Вот видео описание что на данный момент нужно поправить https://yadi.sk/i/joB159_1fPbi-AПо видео данный интерфейс ПРОСТО вставлен iframe-ом в битрикс24!!!Кратко что уже есть:Дергается апи, данные записываем в базу, на основе данных строим графикиЕсли кратко, то надо поправить верстку как показано на видео + поменять график на другой видЗадание примерно 1-2 дня кто разбивается в laravelЖду от вас примерные сроки и цену

Laravel
5 лет назад
bubuzon
Егор 
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