jeka_hater

Евгений Козлов jeka_hater

 
33 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Web Developer

Привет, я Евгений. Занимаюсь разработкой и поддержкой сайтов.

Если вкратце, то вот, с чем я работаю

1) JS/Vue.JS/React.JS/NodeJS

2) HTML/CSS/SASS/LESS/SCSS/Bootstrap

3) PHP/MySQL

4) Wordpress/Opencart/OcStore

5) Laravel/Yii

Мало? Продолжим!

История простая. Начал я заниматься этим великим делом зимой 2016. С тех пор я активно развиваюсь. 

Я любитель новизны, так что слежу за каждым обновлением версий PHP/NodeJS/Laravel и тд. Думаю, что если не следовать развитию технологий, то они вовсе и не нужны. 

За весь мой опыт навидался многого, от корявой верстки до не оптимизированных запросов к базе данных, к примеру использование Cross-Join. Раньше я тоже любил написать что-то с нуля, утверждая то, что чем ниже уровень, тем глубже роем, тем быстрее будет работать. Но однажды я начал знакомиться с фрейморками и системами менеджмента контента и понял, что моё утверждение ложное и подход занимает много времени, начал изучать. Удивился, что в Laravel и прочих фреймворках и системах все сделали вместо меня, можно просто собирать сайты, как конструктор, тем более этого требует рынок. Но всё же люблю на досуге попилить что-то ванильно, без использования фреймворков и прочего, Я думаю, что это развивает и поддерживает в форме моё логическое мышление. 

Я пришёл сюда, что бы помогать Вам. Смогу помочь с чем-то легким и простым, а так же сотворить что-то большое специально для Вас!

С уважением, Евгений.

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Отзывы заказчиков

Ye-riia
49 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
22 отзыва
$25
10 баллов
5 лет назад
Развернуть и доработать сайт на YII2
Yii
Отличный парень, одно удовольствие работать! Рекомендую
Супер клиент, содействует работе. Помогает, хорошая коммуникация
Ответный отзыв
ostrun
42 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$20
10 баллов
5 лет назад
Водяной знак для сайта на CMS OcStore 3x
ocStore
Евгений отличный парень, который понял мои пожелания с полуслова и очень быстро, а главное качественно выполнил заказ. Очень рад, что попался такой отзывчивый и компетентный человек т.к. найти таких людей крайне сложно и порой заявка растягивается надолго, но Евгений без лишних вопросов выполнил заказ всего за пару часов. Спасибо вам Евгений и вы у меня первый всегда будете в списке на выполнение последующих заданий.
Советую этого парня. Всегда на связи, содействует в решении задачи. Думает параллельно с Вами. Очень рад сотрудничеством!
Ответный отзыв