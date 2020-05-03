Web Developer

Привет, я Евгений. Занимаюсь разработкой и поддержкой сайтов.

Если вкратце, то вот, с чем я работаю

1) JS/Vue.JS/React.JS/NodeJS

2) HTML/CSS/SASS/LESS/SCSS/Bootstrap

3) PHP/MySQL

4) Wordpress/Opencart/OcStore

5) Laravel/Yii

Мало? Продолжим!

История простая. Начал я заниматься этим великим делом зимой 2016. С тех пор я активно развиваюсь.

Я любитель новизны, так что слежу за каждым обновлением версий PHP/NodeJS/Laravel и тд. Думаю, что если не следовать развитию технологий, то они вовсе и не нужны.

За весь мой опыт навидался многого, от корявой верстки до не оптимизированных запросов к базе данных, к примеру использование Cross-Join. Раньше я тоже любил написать что-то с нуля, утверждая то, что чем ниже уровень, тем глубже роем, тем быстрее будет работать. Но однажды я начал знакомиться с фрейморками и системами менеджмента контента и понял, что моё утверждение ложное и подход занимает много времени, начал изучать. Удивился, что в Laravel и прочих фреймворках и системах все сделали вместо меня, можно просто собирать сайты, как конструктор, тем более этого требует рынок. Но всё же люблю на досуге попилить что-то ванильно, без использования фреймворков и прочего, Я думаю, что это развивает и поддерживает в форме моё логическое мышление.

Я пришёл сюда, что бы помогать Вам. Смогу помочь с чем-то легким и простым, а так же сотворить что-то большое специально для Вас!

С уважением, Евгений.