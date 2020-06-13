Запрос к postgresql

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Нужно ответить на вопрос: были ли города, в которые можно  добраться бизнес - классом дешевле, чем эконом-классом?

Сейчас есть такой запрос:

with cte_money as (

select  

ad.city ->> 'ru' as city,

fare_conditions, 

amount

from ticket_flights tf   

join flights as f using(flight_id)

join airports_data as ad on f.arrival_airport = ad.airport_code 

order by city, fare_conditions asc

)

select  

city,

(select max(amount) where fare_conditions = 'Economy') as Max_Economy,

(select min(amount) where fare_conditions = 'Business') as Min_Business

from cte_money

group by city, fare_conditions

order by city asc 

результат его выполнения на скриншоте. Требуется для каждого города сравнить значение цены max_economy и min_business и оставить только те города, в которых слетать экономом можно дешевле чем бизнесом. В некоторых городах есть только Economy-класс. Как это сделать? Нужно два варианта решения.

PostgreSQL
5 лет назад
cooltouch
Иванов 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Роман
 
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Был
5 лет назад
5 лет назад