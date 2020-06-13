Здравствуйте, суть задания состоит в том, чтобы общаться с заказчиком. Подробнее это задание опишу в переписке. Пишите те, кто хорошо умеет общаться с заказчиками / клиентами. Необходимо умение убеждать ...
Запрос к postgresql
Нужно ответить на вопрос: были ли города, в которые можно добраться бизнес - классом дешевле, чем эконом-классом?
Сейчас есть такой запрос:
with cte_money as (
select
ad.city ->> 'ru' as city,
fare_conditions,
amount
from ticket_flights tf
join flights as f using(flight_id)
join airports_data as ad on f.arrival_airport = ad.airport_code
order by city, fare_conditions asc
)
select
city,
(select max(amount) where fare_conditions = 'Economy') as Max_Economy,
(select min(amount) where fare_conditions = 'Business') as Min_Business
from cte_money
group by city, fare_conditions
order by city asc
результат его выполнения на скриншоте. Требуется для каждого города сравнить значение цены max_economy и min_business и оставить только те города, в которых слетать экономом можно дешевле чем бизнесом. В некоторых городах есть только Economy-класс. Как это сделать? Нужно два варианта решения.
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