Запрос к postgresql

Нужно ответить на вопрос: были ли города, в которые можно добраться бизнес - классом дешевле, чем эконом-классом?

Сейчас есть такой запрос:

with cte_money as (

select

ad.city ->> 'ru' as city,

fare_conditions,

amount

from ticket_flights tf

join flights as f using(flight_id)

join airports_data as ad on f.arrival_airport = ad.airport_code

order by city, fare_conditions asc

)

select

city,

(select max(amount) where fare_conditions = 'Economy') as Max_Economy,

(select min(amount) where fare_conditions = 'Business') as Min_Business

from cte_money

group by city, fare_conditions

order by city asc

результат его выполнения на скриншоте. Требуется для каждого города сравнить значение цены max_economy и min_business и оставить только те города, в которых слетать экономом можно дешевле чем бизнесом. В некоторых городах есть только Economy-класс. Как это сделать? Нужно два варианта решения.