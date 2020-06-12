Довести до ума скрипт маркетплейса.

Приветствую!

Сразу к делу - если сработаемся, то задач будет много.

На этапе №1 требуется для вот этого скрипта (уже куплен) - https://www.codester.com/items/14224/feberr-multivendor-digital-products-marketplace сделать следующее:

1. Добавить платежную систему для России - https://dev.capusta.space/

2. Сделать регистрацию в процессе покупки.

Ввел в корзине email + имя и аккаунт создается. Сейчас покупателю надо предварительно зарегистрироваться и только потом покупать, я так не хочу, так как это отпугнет покупателей, никто не любит регистрироваться:)

3. Сделать обрезку картинок под нужный формат. Есть 6 картинок/полей (аватарка, изображение товара и т.д.) с разными размерами . Надо чтобы пользователь при загрузке изображения подгонял эти изображения по нужные размеры прямо на моем сайте, а не где-то в paint.

Если не договорюсь с автором скрипта, то будет еще пару задач. Но пока так.

Код на Laravel, шаблонизатор Blade. Качество кода можно посмотреть в файлах, пару штук файлов приложил.

Нужна примерная цена - понятно , что точная цена после ТЗ.