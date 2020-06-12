Сконвертировать страницы сайта во Vue.js и Bootstrap

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок730 просмотров

Есть макеты страниц и свёрстанные шаблоны.

Нужно перевести их на Vue.js и Bootstrap 4, привязать API.

Детали тут:

https://www.notion.so/AP-frontend-developer-376d2dbde085423b899a27ef57f32943

BootstrapVue.js
5 лет назад
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