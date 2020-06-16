Компания в поисках strong middle /senior React Front-end, 18-40 летС опытом работы от 4 лет Необходимо знать: React, Redux, JavaScript;Будет плюсом: React Native, Next.js, TypeScriptЗадачи:Разработка веб проектов на React, Redux, JavaScript;Работа с API различных платформ;Разработка на ...
Ввод информации в базу данных phpMyAdmin и вывод информации из бд.
Осуществить ввод и вывод информации при работе с базой данных в phpMyAdmin.
Работа должна быть закончена до 16.06.2020
Выбранный исполнитель
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