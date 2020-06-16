Ввод информации в базу данных phpMyAdmin и вывод информации из бд.

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка324 просмотра

Осуществить ввод и вывод информации при работе с базой данных  в phpMyAdmin. 

Работа должна быть закончена до 16.06.2020

5 лет назад
guest_15919466408034
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

magor9
Роман 
34 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
$20
4 дня
Escrow

Заявки фрилансеров

magor9
Роман 
34 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад