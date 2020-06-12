Middle /senior React Front-end (в офис)

$1400
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок839 просмотров

Компания в поисках strong middle /senior React Front-end, 18-40 летС опытом работы от 4 лет Необходимо знать: React, Redux, JavaScript;Будет плюсом: React Native, Next.js, TypeScriptЗадачи:Разработка веб проектов на React, Redux, JavaScript;Работа с API различных платформ;Разработка на мобильных приложений React Native, Next.js, TypeScript (будет плюсом).Компания предлагает:отпуск 20 днейЗП: от 700 - 1400 долларовОплачиваемые конференции, курсы;График работы с 14.00-22.00;Офис на Соборной г. Николаев ;Зона для отдыха, настольный теннис;

JavaScriptNext.jsReact NativeTypeScript
5 лет назад
o_shapovalovahrd
38 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров