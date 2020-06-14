Создать корзину с PHP и MySQL на готовый шаблон сайта.

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок753 просмотра

Все что требуется это сделать рабочую корзину и настроить "поиск".

Начните отклик с оценки времени, которое вам потребуется для завершения.

MySQLPHP
5 лет назад
guest_15919084860158
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

abdvkh
24 года
5 лет в сервисе
Был
год назад
5 лет назад
$40
7 дней
Escrow
Спасибо Абубакр Абдувахидов за выполненную работу. Все было сделано быстро и качественно. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую.
Сделал функционал корзина + поиск, и базу данных, все было отлично, был онлайн; отвечал на вопросы; Оплатил сразу. Рад был сотрудничать! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

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