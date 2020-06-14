Задача: Надо написать скрипт на Python, который будет вытягивать данные по API из Worksection из них формировать xlsx фаил. Детали во вложенном файле.
Создать корзину с PHP и MySQL на готовый шаблон сайта.
Все что требуется это сделать рабочую корзину и настроить "поиск".
Начните отклик с оценки времени, которое вам потребуется для завершения.
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