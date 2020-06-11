Добрый вечер!Нужно доработать сайт на PHP ТЗ по доработке сайта в приложенном файле Оплата по факту выполнения работ. Пример печатных форм из ТЗ вышлю. Рассмотрю вариант в рамках этого же бюджета ...
Wordpress блог , много авторов, возможность подписаться
Привет
у нас сайт на wordpress
у нас есть сайт test22.strartnova.ru
на нем поставлены необходмые для работы плагины
buddypress
youzer boddypress
сейчас нам нужно на сайте внедрить и протестить функционал - возможность подписаться на любого авторв и любую тему на сайте
и получать в личный кабинет уведомления о новых статьях или автора или темы на которую подписался http://test22.startnova.ru/polzovateli/admin/
Заявки фрилансеров
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