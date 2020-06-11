Wordpress блог , много авторов, возможность подписаться

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок792 просмотра

Привет

у нас сайт на wordpress

у нас есть сайт test22.strartnova.ru

на нем поставлены необходмые для работы плагины

buddypress

youzer boddypress

сейчас нам нужно на сайте внедрить и протестить функционал - возможность подписаться на любого авторв и любую тему на сайте

и получать в личный кабинет уведомления о новых статьях или автора или темы на которую подписался http://test22.startnova.ru/polzovateli/admin/

WordPress
5 лет назад
OnlineGames1
Павел 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров