Wordpress блог , много авторов, возможность подписаться

Привет

у нас сайт на wordpress

у нас есть сайт test22.strartnova.ru

на нем поставлены необходмые для работы плагины

buddypress

youzer boddypress

сейчас нам нужно на сайте внедрить и протестить функционал - возможность подписаться на любого авторв и любую тему на сайте

и получать в личный кабинет уведомления о новых статьях или автора или темы на которую подписался http://test22.startnova.ru/polzovateli/admin/