Привет. Есть вот это: https://source.opennews.org/articles/draw-your-own-election-adventure/ Необходимо установить и сделать небольшую доработку. Backend: csvkit, dataset, cartodb Frontend: d3js, leaflet, leaflet-draw-plugin, cartodbjs, underscore, requirejs,
Доработать сайт на PHP
Добрый вечер!Нужно доработать сайт на PHP
ТЗ по доработке сайта в приложенном файле
Оплата по факту выполнения работ.
Пример печатных форм из ТЗ вышлю.
Рассмотрю вариант в рамках этого же бюджета сделать заново на другом языке программирования
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