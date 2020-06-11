Доработать сайт на PHP

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка731 просмотр

Добрый вечер!Нужно доработать  сайт на PHP

ТЗ по доработке сайта в приложенном файле

Оплата по факту выполнения работ.

Пример печатных форм из ТЗ вышлю.

Рассмотрю вариант в рамках этого же бюджета сделать заново на другом языке программирования

PHP
5 лет назад
MihaV82
Михаил 
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Был
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Айк
 
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