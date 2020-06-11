Нужна доработка скрипта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Привет.

Есть вот это: https://source.opennews.org/articles/draw-your-own-election-adventure/

Необходимо установить и сделать небольшую доработку.

  • Backend: csvkit, dataset, cartodb

    Frontend: d3js, leaflet, leaflet-draw-plugin, cartodbjs, underscore, requirejs,

5 лет назад
Fuzler
Сергей 
44 года
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

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