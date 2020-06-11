Нужно программирование сайта.

Верстка есть.

Вот дизайн -

https://www.figma.com/file/IPW5h8YGlOIj3APyLJtp1D/Untitled?node-id=0%3A1Нужна система инвестиций и также реферальная система. Будет регистрация и личный кабинет. Баланс. Интеграция платёжных систем. Пополнение. Вывод. Возможно будет что-то ещё. Укажите свой телеграм, чтобы я мог скинуть видео с полным функционалом, который нужен будет.После того, как просмотрите видео, напишите цену и срок.