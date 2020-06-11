Парсер вилок марафон и пинакл

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Закрыт4 заявки483 просмотра

Нужен парсер арбитражных ситуация для marathonbet.com и pinnacle.com Только раздел киберспорт. Live и прематч.

Про вилки или арбитражные ситуации можно почитать тут:https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B0

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