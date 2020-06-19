Opencart поправить обработку заказа

Нужен специалист, понимающий в опенкарт и в обработке заказа.

Сейчас данные о заказе поступают сначала в адрес разработчиков сайта, а потом уже в админку. В админку кстати не поступают.

И нет, здесь речь не о "Email в настройках поменять".