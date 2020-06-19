Opencart поправить обработку заказа

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки330 просмотров

Нужен специалист, понимающий в опенкарт и в обработке заказа.

Сейчас данные о заказе поступают сначала в адрес разработчиков сайта, а потом уже в админку. В админку кстати не поступают.

И нет, здесь речь не о "Email в настройках поменять".

Opencart
5 лет назад
ufalabadv
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3 года назад
47 отзывов

Выбранный исполнитель

lex_kosta
Алексей 
36 лет
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9 месяцев назад
187 отзывов(-1)
5 лет назад
$25
1 день
Все сделано быстро и качественно, рекомендую
Все хорошо, всегда на связи, оплата сразу, рекомендую

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Дмитрий
 
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lex_kosta
Алексей 
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