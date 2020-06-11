Добавить функционал в плагин DLE

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Плагин по api получает json-данные, которые потом выводит в шаблоне DLE с помощью {переменных}.

Нужно добавить проверку, не пустая ли переменная, и в зависимости от этого выводить или не выводить её в шаблоне.

например, сейчас вот такая конструкция будет выводиться независимо от того, пустая переменная var или нет:

{var}

мне нужно вот так:

[var]

{var}

[/var]

то есть, выводить данный блок только если переменная не пустая, а если пустая - не выводить.

Код на bitbucket.

DLE
5 лет назад
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Иван 
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Ильдар
 
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