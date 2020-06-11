Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Перед нами стоит следующая задача: Необходимо провести интеграцию сайта (фреймворк Ларавел) с чат-ботом телеграма, для проверки подписавшихся на чат-бот. Алгоритм таков: Если человек подписался на чат-бота, то ему на сайте начисляются ...
Натянуть back (java) на thymeleaf html
Нужен специалист, который умеет работать с шаблонизатором thymeleaf. Необходимо вывести функции с бэка на html страницы.
пример такой страницы прикреплен
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