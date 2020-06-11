Натянуть back (java) на thymeleaf html

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Закрыт1 заявка457 просмотров

Нужен специалист, который умеет работать с шаблонизатором thymeleaf. Необходимо вывести функции с бэка на html страницы. 

пример такой страницы прикреплен

HTMLJava
5 лет назад
kozhanoff
Алексей 
33 года
8 лет в сервисе
Был
месяц назад

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Виталий
 
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