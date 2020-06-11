Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Перед нами стоит следующая задача: Необходимо провести интеграцию сайта (фреймворк Ларавел) с чат-ботом телеграма, для проверки подписавшихся на чат-бот. Алгоритм таков: Если человек подписался на чат-бота, то ему на сайте начисляются ...
Доработки битрикс бизнес работа в (bitbucket)
1. Каталог товаров Переместить поддобавить фильтр, который слева и разместить его горизонтально
Подбор по параметрам - убрать это
"Показать товары" заменить на "Показать"
"Сбросить все фильтры" - "Сбросить"
А ссылки вида списка "списком и каталогом" убрать (скрин прикрепил)
2. https://bit.ly/2MGpQIf Для страниц паджинаций в title добавить приписку " - Страница 2"
3. Исправить мобильную версию каталога, смотри прикрепления
потом фильтр (без заголовка что это фильтр и так понятно)
потом сразу список товаров (2 скрина) image1 image2
4. Добавить новое поле для каталога ПОД ПАДЖИНАЦИЮ
Вот сюда добавить блок в категорию под паджинацией с Визуальным редактором
Этот текст должен быть ТОЛЬКО на странице /, То есть в фильтрах (filter) или паджинациях (page=...) этого текста не должно быть
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