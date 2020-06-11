Доработки битрикс бизнес работа в (bitbucket)

1. Каталог товаров Переместить под

добавить фильтр, который слева и разместить его горизонтально

Подбор по параметрам - убрать это

"Показать товары" заменить на "Показать"

"Сбросить все фильтры" - "Сбросить"

А ссылки вида списка "списком и каталогом" убрать (скрин прикрепил)

2. https://bit.ly/2MGpQIf Для страниц паджинаций в title добавить приписку " - Страница 2"

3. Исправить мобильную версию каталога, смотри прикрепления

потом фильтр (без заголовка что это фильтр и так понятно)

потом сразу список товаров (2 скрина) image1 image2

4. Добавить новое поле для каталога ПОД ПАДЖИНАЦИЮ

https://c2n.me/47PHtmS

Вот сюда добавить блок в категорию под паджинацией с Визуальным редактором

Этот текст должен быть ТОЛЬКО на странице /, То есть в фильтрах (filter) или паджинациях (page=...) этого текста не должно быть