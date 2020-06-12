Скрипт для поиска по таблице

$6
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка332 просмотра

Есть страница, на ней таблицы с ГИ продуктов - https://bodybuilding-and-fitness.ru/pitanie-sportsmenov/gi.html#i-6

Нужно сделать поиск по таблице, пример - https://vashsport.com/table-gi/  Здесь сам принцип, но мне не нужно, чтобы таблица менялась. В моем случае таблицы статичны, результат будет подставляться под поисковую строку.

Что должно получится на выходе.

  • Поиск должен подставлять прямо под строкой поиска название продукта и значение (данные таблицы во вложении).
  • При поиске должен быть выпадающий список подсказок (как подсказки в Яндексе или Гугл).
Пример оформления CSS https://bodybuilding-and-fitness.ru/kalkulyatory/imt.html

Как на калькуляторе:

  • заголовок "Поиск ГИ продукта" в черной строке;
  • сам поиск и результат в блоке ниже в две сроки.
CSS
5 лет назад
master290988
Алексей 
36 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

ksis
29 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
$6
1 день
Escrow
Александр выполнил работу в срок и качественно. В дальнейшем осуществлял поддержку на этапе внедрения скрипта, вплоть до результата.
Все этапы сотрудничества прошли четко. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

ksis
29 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад

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