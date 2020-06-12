Скрипт для поиска по таблице

Есть страница, на ней таблицы с ГИ продуктов - https://bodybuilding-and-fitness.ru/pitanie-sportsmenov/gi.html#i-6

Нужно сделать поиск по таблице, пример - https://vashsport.com/table-gi/ Здесь сам принцип, но мне не нужно, чтобы таблица менялась. В моем случае таблицы статичны, результат будет подставляться под поисковую строку.

Что должно получится на выходе.

Поиск должен подставлять прямо под строкой поиска название продукта и значение (данные таблицы во вложении) .

. При поиске должен быть выпадающий список подсказок (как подсказки в Яндексе или Гугл).

Пример оформления CSS https://bodybuilding-and-fitness.ru/kalkulyatory/imt.html

Как на калькуляторе: