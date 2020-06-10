Обучаюсь веб-разработке. Возникают вопросы в некоторых моментах. Нужна поддержка: объяснение как реализовать, разбор проблем, если требуется написать код. Формат предлагаю: чат, созвон при необходимости. Главное, чтобы вы были в течение ...
Скачать лендинг на tilda
Добрый вечер!
Есть донор на Tilda, нужно скачать лендинг, чтобы все ссылки открывались в локальной папке без интернета. Стили, скрипты, pdf, видео с youtube. И чтобы не было лишнего кода от программ-качалок в исходнике.
Wget у меня не получилось. Кто сможет пишите.
Бюджет 300р
Заявки фрилансеров
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