Скачать лендинг на tilda

Добрый вечер!

Есть донор на Tilda, нужно скачать лендинг, чтобы все ссылки открывались в локальной папке без интернета. Стили, скрипты, pdf, видео с youtube. И чтобы не было лишнего кода от программ-качалок в исходнике.

Wget у меня не получилось. Кто сможет пишите.

Бюджет 300р