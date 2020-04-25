Адаптивная,кроссбраузерная верстка сайтов. HTML, CSS, SASS, JavaScript, JQUERY, Responsive.Качественно и в срок!
Портфолио:https://www.weblancer.net/users/karamba07/portfolio/
Технологии:
- HTML5
- CSS3
- SASS
- JavaScript
- JQUERY
- Responsive
- Flexbox
- БЭМ
- Телеграм:https://t.me/Chris0796
- E-mail:[email protected]
Я против войны в Украине!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$8
10 баллов
год назад
Обсудили задачу и Павел сразу приступил к работе. Готовое решение получила очень оперативно. Спасибо!
Ответный отзыв
Приятно сотрудничать. Всегда четкое ТЗ и ответы на любые вопросы
$3
10 баллов
год назад
Работа готова, даже чуть больше чем планировалось. Спасибо, продолжу еще сотрудничать
Ответный отзыв
Понятное ТЗ.Четкая постановка задачи.Приятно было сотрудничать
$5
10 баллов
4 года назад
Павел настоящий профессионал своего дела! Выполнил все качественно и в срок! Рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик.Давал четкие и конкретные задачи по ходу выполнения.Приятно было работать.Надеюсь на дальнейшее сотрудничество)