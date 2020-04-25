karamba07

Павел karamba07

 
21 годБеларусь/Могилёв
4 года на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад
Адаптивная,кроссбраузерная верстка сайтов. HTML, CSS, SASS, JavaScript, JQUERY, Responsive.Качественно и в срок!

Портфолио:https://www.weblancer.net/users/karamba07/portfolio/

Технологии:

  • HTML5
  • CSS3
  • SASS
  • JavaScript
  • JQUERY
  • Responsive
  • Flexbox
  • БЭМ
Связь:

JavascriptВерстка сайтаHTMLCSSjQuerySASS
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
NorthStar
Елена 
44 годаУкраина
9 лет в сервисе
Была
15 дней назад
$8
10 баллов
год назад
Сделать скрипт для сайта
Обсудили задачу и Павел сразу приступил к работе. Готовое решение получила очень оперативно. Спасибо!
Приятно сотрудничать. Всегда четкое ТЗ и ответы на любые вопросы
Ответный отзыв
NorthStar
Елена 
44 годаУкраина
9 лет в сервисе
Была
15 дней назад
$3
10 баллов
год назад
Помочь с методом setInterval функции на js
Работа готова, даже чуть больше чем планировалось. Спасибо, продолжу еще сотрудничать
Понятное ТЗ.Четкая постановка задачи.Приятно было сотрудничать
Ответный отзыв
ruslanvalitov88
Руслан 
35 летРоссия
4 года в сервисе
Был
3 года назад
16 отзывов
$5
10 баллов
4 года назад
Скопировать лейдинг
Павел настоящий профессионал своего дела! Выполнил все качественно и в срок! Рекомендую!
Отличный заказчик.Давал четкие и конкретные задачи по ходу выполнения.Приятно было работать.Надеюсь на дальнейшее сотрудничество)
Ответный отзыв