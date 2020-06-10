Спарсить все отделения ПФР России

Необходимо спарсить все отделения ПФР (Пенсионного фонда России), должна получиться следующая структура: Область / Город / Все адреса в городе с телефонами и временем работы. По итогу хочу получить вот такую страницу: https://yadi.sk/d/6MJPLUn_w89jrQ.

Рассматривал все парсеры, что ищутся в Google, но они не собирают все данные. Если задача вам интересна, пишите, обсудим детали. Хочу создать удобный сервис с адресами всех отделений и данными по ним.

Стоимость указал предварительную, готов обсудить с исполнителем.