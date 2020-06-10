Спарсить все отделения ПФР России

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок782 просмотра

Необходимо спарсить все отделения ПФР (Пенсионного фонда России), должна получиться следующая структура: Область / Город / Все адреса в городе с телефонами и временем работы.  По итогу хочу получить вот такую страницу: https://yadi.sk/d/6MJPLUn_w89jrQ

Рассматривал все парсеры, что ищутся в Google, но они не собирают все данные. Если задача вам интересна, пишите, обсудим детали. Хочу создать удобный сервис с адресами всех отделений и данными по ним.

Стоимость указал предварительную, готов обсудить с исполнителем. 

5 лет назад
seostrelcov
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