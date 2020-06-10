Авторизация через Госуслуги ЕСИА

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Закрыт2 заявки596 просмотров

Необходимо разработать сервис онлайн консультаций.

Человек авторизуется или регистрируется через Госуслуги https://www.gosuslugi.ru/, далее заполняет небольшую форму, далее оплачивает услугу.

После оплаты его данные передаются на email администратора сайта.

Желательно это сделать на php.

Дизайн предоставлен будет в .psd или в figma

FigmaPHP
5 лет назад
Neoncobra
Артур 
47 лет
18 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Кисляк
 
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Александр
 
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