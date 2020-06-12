Сделать всплывающую форму + cooke

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок290 просмотров

Нужно сделать так, чтобы при посещении человеком сайта, ему вылезала картинка как попап, и шла запись в куки и раз в две недели эта картинка снова бы показывалась. 

5 лет назад
Sekoko
Глеб 
34 года
13 лет в сервисе
Был
3 дня назад

Выбранный исполнитель

Aldadis
Адам 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
5 лет назад
$5
1 день
Escrow
Все потрясающе. Адам очень быстро выполнил задачу. Были правки, внес их моментально. Сотрудничеством доволен )
Доволен сотрудничеством. Четкие задачи, своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

Кисляк
 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
17 отзывов
5 лет назад
Денис
 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
29 отзывов
5 лет назад
Данила
 
25 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Мелинэ
 
27 лет
7 лет в сервисе
Была
месяц назад
39 отзывов
5 лет назад
Александр
 
29 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
3 отзыва
5 лет назад
Aldadis
Адам 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
5 лет назад

  • Похожие заказы

  • Публикация расписания на Laravel

    Есть уже написанный проект на Laravel для добавления информации нужной для составления расписания. Нужно дописать составление расписание для разных групп. Требования по расписанию уже обсудим вместе, нужно сначала проконсультироваться насчет реализации.

    Laravel
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Создать несложный сайт под MQTT протокол (интернет вещей)

    Здравствуйте! Есть такая задача, внимательно выслушаю все предложения: Существует потребность для своего одного эксперимента сделать простой сайт под MQTT протокол (протокол интернета вещей) - для управления с сайта всеми желающими - ...

    Ubuntu
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сделать автозаполнение для форм добавления постов в фронтчасти wp.

    Ищем php специалиста, который умеет написать свой небольшой скрипт на php и добавить в виде плагина в wp. Сейчас задача реализовать функцию автозаполнение формы добавление поста. Форма готовая, и размещена в фронтчасти (она работает). Нужно ...

    PHPWordPress
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Переделать сайт

    Необходимо переделать сайт www.alehovschina.ru , сделанный ребенком, в приличный. Есть логотип, несколько фото, которые в ближайшем будущем также переделаем на более приличные и заменим. Сайт должен находиться в поисковике при запросах : "замороженная года" ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Парсер Global24.ua

    Нужен парсер Global24.ua. На PHP или Nodejs (javascript). А именно нужно: 1) Залогиниться; 2) Получить баланс и ID кошелька; 3) Получить транзакции. Получение транзакций - обязательное условие. Есть парсер ...

    CloudflareJavaScriptNode.jsPHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Форма заявок плюс сравнение цен

    Нужен аналог этой формы заявок плюс сравнение цен https://remontista.ru/request/, нужно чтобы было точно как этот только на английском языке, можно сделать на русском но предоставить информацию как можно переводить и полную техническую часть, все заявки должны ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Доделать/Переделать Todo лист на чистом javascript

    Имеется наполовину сделанный стандартный Todolist - https://github.com/deniskeller/vanillajs-tasklist.git. Нужно доделать пагинацию, реализованную через url, и функцию редактирования задачи, которая открывается на новой странице(при сохранении закрывается и возвращается назад к списку). Все нужно реализовать на чистом js.  Все ...

    JavaScriptVue.js
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Доработка сайта на битрикс

    Что есть на данный момент: 1. https://tech.a-uslugi.com/  битрикс - создана большая часть инфоблоков и сделано их первичное наполнение информацией, подключена для теста база компаний (через фильтр в верхней части сайта) 2. https://tech.a-uslugi.com/HTML/index.htm l ...

    HTML
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад