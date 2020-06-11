Доделать/Переделать Todo лист на чистом javascript

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок606 просмотров

Имеется наполовину сделанный стандартный Todolist - https://github.com/deniskeller/vanillajs-tasklist.git. Нужно доделать пагинацию, реализованную через url, и функцию редактирования задачи, которая открывается на новой странице(при сохранении закрывается и возвращается назад к списку). Все нужно реализовать на чистом js.  Все должно выглядеть точно так же как в моем уже готовом проекте, только на vue - https://vue-tasklist.deniskeller.now.sh/page/1

JavaScriptVue.js
5 лет назад
Vue
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Выбранный исполнитель

Wqdfv
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5 лет назад
$10
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Escrow
Отличный исполнитель, выполнил задание гораздо раньше назначенного срока, всегда оперативно давал обратную связь. Рекомендую!
Очень хороший заказчик. Задание объяснил понятно. Рекомендую!

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