Доделать/Переделать Todo лист на чистом javascript

Имеется наполовину сделанный стандартный Todolist - https://github.com/deniskeller/vanillajs-tasklist.git. Нужно доделать пагинацию, реализованную через url, и функцию редактирования задачи, которая открывается на новой странице(при сохранении закрывается и возвращается назад к списку). Все нужно реализовать на чистом js. Все должно выглядеть точно так же как в моем уже готовом проекте, только на vue - https://vue-tasklist.deniskeller.now.sh/page/1