Сервис поиска взаимосвязей между профилями

Задача: сделать сервис, который будет уметь анализировать аккаунты в Яндекс-картах на предмет связей.

Например, есть аккаунт: https://yandex.ru/user/t13fn5zc6b42nqrxm4x7mhn96g?main_tab=org

нужно программно туда зайти.... далее перейти на все компании, где автор оставил отзывы... проанализировать их аккаунты и найти связь.

В результате показать, те профили которые оставили отзывы на одинаковые компании