Сервис поиска взаимосвязей между профилями

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки493 просмотра

Задача: сделать сервис, который будет уметь анализировать аккаунты в Яндекс-картах на предмет связей.

Например, есть аккаунт: https://yandex.ru/user/t13fn5zc6b42nqrxm4x7mhn96g?main_tab=org

нужно программно туда зайти.... далее перейти на все компании, где автор оставил отзывы... проанализировать их аккаунты и найти связь.

В результате показать, те профили которые оставили отзывы на одинаковые компании

5 лет назад
minus90
43 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
5 часов назад
61 отзыв
5 лет назад
Роман
 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
1 отзыв(-1)
5 лет назад