ТЗ прикрепил к задаче просьба ознакомится, прислать стоимость работ.
Сервис поиска взаимосвязей между профилями
Задача: сделать сервис, который будет уметь анализировать аккаунты в Яндекс-картах на предмет связей.
Например, есть аккаунт: https://yandex.ru/user/t13fn5zc6b42nqrxm4x7mhn96g?main_tab=org
нужно программно туда зайти.... далее перейти на все компании, где автор оставил отзывы... проанализировать их аккаунты и найти связь.
В результате показать, те профили которые оставили отзывы на одинаковые компании
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