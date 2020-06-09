Full stack разработчик

Необходимо создатьодностраничный лэндинг. Тема – сайт визитка агента по продаже страховых услуг.Количество информационных блоков5. Интерактивных блоков нет.Лэндинг необходимо сделать сминимальным количеством кода, без использование CMS с минимальным количеством фреймворков и плагинов.Лэндинг должен иметь адаптивнуювёрстку и корректно отображаться на ПК (браузеры Chrome, Firefox), MAC (Safari), планшет ителефон (Chrome, Safari).Возможно работа как в паре сграфическим дизайнером так и в одиночку.